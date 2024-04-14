تصعيد اسرائيلي على القرى والبلدات جنوب لبنان .. وعناصر مكتب مخابرات مرجعيون ينجون بأعجوبة

عناصر مكتب مخابرات مرجعيون ينجون باعجوبة بعد انفجار صاروخ تسبب بأضرار مادية جسيمة في المكان والمنازل المجاورة

شهدت قرى وبلدات القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية الجنوبية ليلا غارات وقصفا إستمر حتى ساعات الصباح الأولى كانت الاعنف .

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي غارات عنيفة على وسط الخيام أدت إلى وقوع عدد من الإصابات، وكفركلا وعديسة، وديرميماس، ومجرى نهر الليطاني، كما استهدف القصف المدفعي العنيف حولا ووادي السلوقي كما سجل انفجار صاروخ قرب مكتب مخابرات مرجعيون في بلدة جديدة مرجعيون، الواقع شمال ثكنة مرجعيون، حيث نجا العناصر باعجوبة الا انه تسبب بأضرار مادية جسيمة في المكان والمنازل المجاورة .

آثار الدمار جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بلدة الخيام #جنوب_لبنان ليلاً pic.twitter.com/MNlWXkopk1 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 14, 2024



افاد مراسل الجديد ان الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي شن قرابة الساعة 5:40 من فجر اليوم عدوانا جويا استهدفت محيط منطقة المنتزهات في جبل صافي لجهة بلدة جياع في منطقة اقليم التفاح ومنطقة دليتون عند اطراف جباع.

وقد ألقت الطائرات المعادية عددا من الصواريخ الثقيلة التي احدث انفجارها دويا هائلا في المنطقة، وتسبب بتحطم الزجاج في عشرات المنازل والمحال في بلدة جباع.