معلومات الجديد: لقاء ماكرون ميقاتي خُصصت له ساعة كاملة من ١٢ حتى الساعة الواحدة على ان ينضم قائد الجيش جوزاف عون الى الاجتماع لمدة ربع ساعة بحضور قائد الجيوش الفرنسية