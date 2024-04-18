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محليات

خريس: يا ليتهم استجابوا الى دعوة الحوار

2024-04-18 | 16:02
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خريس: يا ليتهم استجابوا الى دعوة الحوار
خريس: يا ليتهم استجابوا الى دعوة الحوار

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن لبنان ليس ضعيفاً على الإطلاق، بل هو كبير بشعبه وجيشه ومقاومته، قائلاً لكل المكونات اللبنانية أن حل المشكلة الرئاسية وكل الأزمات يبدأ من الداخل وهذه مسؤوليتنا، فيا ليتهم استجابوا الى دعوة الحوار لكان لدينا اليوم رئيسا للجمهورية، ولكن ماذا يريد من يرفض منطق الحوار؟


كلامه جاء خلال حفل تأبيني في بلدة برج رحال، و استذكر خريس مجزرة قانا التي هزت العالم بفظاعتها وبشاعتها، مؤكدا أن هذا هو أسلوب العدو الاسرائيلي الذي يعتدي على الأطفال والصغار والشيوخ والنساء في مركز للأمم المتحدة الذي من المفترض أن يكون محمياً وآمناً.

وقال أنه ليس بالجديد أن يرتكب العدو الصهيوني مزيداً من المجازر ، وها هو يرتكب مجزرة بشعب أعزل وما يحدث في غزة اليوم من إبادة جماعية لشعب و لا أحد يلتفت لمعاناته وما يجري هو أكبر دليل على فظاعته، لافتاً الى أنه أكبر خطر على الإنسانية جمعاء، وكما قال الإمام الصدر، اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام ، وهذا هو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه.

وأضاف إن لبنان بلد صغير بمساحته ولكنه كبير بشعبه ومقاومته وجيشه، وهذا الوطن أصبح رقماً صعباً على مستوى المعادلة السياسية وعلى مستوى كل المنطقة، ونحن لا نريد سوى الدفاع عن أرضنا ووطننا وشعبنا والمطلوب من كل مكونات الوطن التعامل بنفس الطريقة، ولكن للأسف هناك طروحات غريبة عن المنطق والحقيقة و لا تمت الى الواقع بصلة على الإطلاق، رغم أن اسرائيل عدو لكل لبنان والمقاومة في لبنان والجنوب تدافع عن الجميع وكل لبنان.

وختم أن هناك من يتحدث عن تقسيم ودولتين، قائلا: "إن حل الدولتين مطروح في فلسطين أما في لبنان فهو أصغر من أن يقسّم ونحن لا نريد التصعيد في الكلام، بل نريد توجيه نداء هادئ الى كل الكتل النيابية والأحزاب التعاطي بمنطق وواقعية حول ضرورة حماية وحفظ لبنان لأننا لا نريد عودة هذا الوطن الى الوراء."
خريس: يا ليتهم استجابوا الى دعوة الحوار

محليات

كتلة التنمية والتحرير

لبنان

علي خريس

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