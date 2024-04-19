قاصر ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة... وتوقيفه بكمين محكم في السعديّات

وتابع البيان : "بتاريخ 16-4-2024، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمين محكم في محلّة السعديّات. وبتفتيشه، عثر بحوزته على مسدّس حربيّ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تأليف وترؤس عصابة تنفّذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء."