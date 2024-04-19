مؤتمر صحافي عُقد يتعلق بالنزوح السوري.. ومراسلة الجديد تطلعنا على الاجواء من معراب

مؤتمر صحافي عُقد يتعلق بالنزوح السوري.. ومراسلة الجديد تطلعنا على الاجواء من معراب

