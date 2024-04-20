الفنيون المناوبون في المطار: سنواصل العمل آملين الإسراع في تحقيق المطالب

"نحن الفنيون المناوبون في المديرية العامة للطيران المدني نعلن انه وبتاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠٢٤ اجتمعنا مع المدير العام للطيران المدني للبحث بموضوع زيادة قيمة ساعة العمل الليلي للمناوبين في المديرية، وقد لمسنا الكثير من الايجابية من قبل المدير العام، حيث اكد لنا بأنه رفع الموضوع الى معالي وزير الاشغال العامة والنقل الذي بدوره اكد على المطالب المحقة للفنيين المناوبين وطلب من المديرية تحضير ما يلزم لعرض موضوع زيادة قيمة ساعة العمل الليلي للمناوبين على الجهات المعنية والعمل على اقراره ضمن الأطر القانونية ،وعليه، نعلن مواصلة العمل آملين الإسراع في تحقيق المطالب".