عبدالله قمح: الحزب لن ينسحب من المناطق الحدودية وهذا ما كشفه داخلياً

اكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ان "الخطاب التحريضي والمذهبي يدخل لبنان في مغامرات اثبتت التجارب انها تجارب ساقطة لا تجلب الا الويلات على الوطن وعلى اصحابها"، مجددا التأكيد على ان "حركة أمل والثنائي الوطني سيبقيان حراساً للوحدة الوطنية والسلم الاهلي والوحدة الداخلية باعتبارهما افضل وجوه الحرب مع الكيان الاسرائيلي العنصري".