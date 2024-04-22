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محليات

البناء: الخماسية تحاول جدياً انضاج طبخة رئاسية وانتخاب رئيس للجمهورية

2024-04-22 | 01:25
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البناء: الخماسية تحاول جدياً انضاج طبخة رئاسية وانتخاب رئيس للجمهورية
البناء: الخماسية تحاول جدياً انضاج طبخة رئاسية وانتخاب رئيس للجمهورية

لفتت مصادر مطلعة لصحيفة البناء، الى أن "هناك محاولة جدية من اللقاء الخماسيّ لإنضاج طبخة رئاسية وانتخاب رئيس للجمهورية، بالتعاون مع أطراف داخلية أساسية في المعادلة الرئاسية كالرئيس بري، لكن الأمر يعتمد على مرونة كافة القوى السياسية لا سيما الأساسية منها، لأن أي تسوية يجب أن تحظى بأغلبية نيابية لانتخاب رئيس وتغطية إقليمية – دولية".

ولفتت المصادر الى أن "الجهود منصبة على توفير الظروف المناسبة والبنية التحتية للتسوية تمهيداً للدفع بها قدماً فور الإعلان عن هدنة في غزة وعلى الجبهة الجنوبية".

وعلمت البناء أن "ملف النازحين السوريين والهجرة غير الشرعية الى أوروبا والمساعدات للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية هي السبب وراء زيارة ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون الى فرنسا، حيث أن الجيش لن يستطيع الصمود في ظل الواقع المالي الحالي، وهناك حاجة ماسّة لدعم دولي للجيش للحفاظ على استمراريّة عمل الجيش والأجهزة الأمنية، لأن الضائقة المعيشيّة تضغط بقوة على عناصر وضباط الأجهزة الأمنيّة ما يؤثر على المهام الموكلة للجيش اللبناني لا سيما ضبط الأمن الداخلي وعلى الحدود الشمالية والشرقية، وكذلك الأمر على الحدود الجنوبية، في حين أن أزمة النزوح باتت تشكل تهديداً أمنياً واقتصادياً كبيراً للبنان".
البناء: الخماسية تحاول جدياً انضاج طبخة رئاسية وانتخاب رئيس للجمهورية

محليات

اللجنة الخماسية

الخماسية

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