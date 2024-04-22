قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في محلة طريق المطار

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن نشاط مروّج مخدّرات في محلّة ​طريق المطار​"، موضحةً أنّ "بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّل عناصر هذا المكتب إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "م. ل." (مواليد عام 1994، لبناني)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-04-03، وبعد رصد ومراقبة، نفّذت قوّة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية كمينًا مُحكمًا له، أدّى إلى توقيفه على متن درّاجة آليّة".



وكشفت الشّعبة أنّ "بتفتيشه، تمّ العثور على كميّة من المخدرات مقسّمة ومُعدّة للتّرويج، وهي عبارة عن: 38 ظرفًا من مادّة الكوكايين، 3 علب بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين، 5 أكياس من مادّة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي ناتج عن عمليّات بيع المخدّرات"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيق جار بإشراف القضاء المختص".