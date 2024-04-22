بالفيديو - النيران تلتهم عشرات خيم النازحين جراء الحريق الذي اندلع في مخيم بزحلة
شب حريق في مخيمٍ للنازحين السوريين في زحلة حيث اظهرت مشاهد للمخيم المحترِق اضافة الى مشاهد لضفاف احد روافد الليطاني الذي تحول الى مجرور بفعل تفريغ الحماماتِ المحمولة التي تقدمها المفوضية لمخيمات النزوح.
وقد اتت النيران على 63 خيمة للنازحين السوريين على على اوتوستراد زحلة قرب مفوضية شؤون اللاجئين دون ان يجسل اي اصابات بشرية وقد تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي لم لم تعرف بعد اسباب اندلاعه بانتظار التحقيقات.