بالفيديو - النيران تلتهم عشرات خيم النازحين جراء الحريق الذي اندلع في مخيم بزحلة

النيران اتت على 63 خيمة للنازحين السوريين على اوتوستراد زحلة جراء الحريق الذي اندلع في المخيم اليوم pic.twitter.com/A9cSBuoHpV — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 22, 2024

وقد اتت النيران على 63 خيمة للنازحين السوريين على على اوتوستراد زحلة قرب مفوضية شؤون اللاجئين دون ان يجسل اي اصابات بشرية وقد تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي لم لم تعرف بعد اسباب اندلاعه بانتظار التحقيقات.