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مراسل "الجديد": الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي شن غارة على مرتفعات الجبور
2024-04-22 | 07:43
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مراسل "الجديد": الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي شن غارة على مرتفعات الجبور
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الطيران
الحربي
الاسرائيلي
المعادي
مرتفعات
الجبور
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