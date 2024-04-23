افرام: الصناعة تقاوم.. حتى النفس الأخير

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:

"لقاء تشاركيّ لافت في المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ حول تحدّيات الصناعة اللبنانيّة وآفاقها".

أضاف:" الصناعة تواجه. الصناعة تقاوم... وستبقى تفعل ذلك حتى النفس الأخير. لن نستسلم، وسنستمرّ رغم كلّ التحديات. العائلة الصناعية مجموعة اليوم، عمالاً وأرباب عمل ، مشرّعين وتنفيذيين، عابرين للمناطق والطوائف والأحزاب من أجل بناء إقتصاد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في خضمّ الأزمات وحتّى العبور إلى لبنان الجديد".