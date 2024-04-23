باسيل التقى وفد كتلة "الاعتدال": اذا صدقت النوايا يكون لنا رئيس للجمهورية

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "أكس" الى أنه أبلغ وفد كتلة الاعتدال الوطني الذى التقاه اليوم أن "الأساس هو التوافق على رئيس إصلاحي وسيادي ووطني."

واضاف: "امّا إذا تعذّر ذلك، فإنّ التنافس الديمقراطي، من خلال التصويت، يبقى أفضل بكثير من الفراغ."

وتابع: "لذلك، ومع استمرار تعاطينا الإيجابي مع المبادرة المطروحة، نرى أن الشكليات، على أهميتها أحياناً، يمكننا الترفّع عنها إذا كانت النتيجة مضمونة بالتوصل إلى انتخاب رئيس. ولكي يتم ذلك، يجب ضمان حصول جلسة الانتخاب من خلال التزام الأطراف المشاركة بورقة مكتوبة توضح كل النقاط المتفق عليها، على أن تعطى الأولوية لتوافق المشاركين على اسم واحد، خلال فترة محددة بثلاثة أيام مثلًا".

واضاف: "إذا تعذّر ذلك، فمن خلال جلسات انتخاب متتالية في دورات متتالية لفترة ثلاثة أيام خلال اسبوع. وفي حال تعذّر وصول اي مرشح إلى سقف ال65 صوتاً خلال هذه الدورات، اعطينا افكاراً لكيفية ضمان حصول ذلك في الاسبوع الذي يلي. يبقى الأهم هو الالتزام العلني والواضح من المشاركين: اوّلًا بالسعي إلى التوافق، وثانيًا بعدم مقاطعة جلسات الانتخاب، وثالثًا بالالتزام بالتصويت المتفق عليه في الاسبوع الذي يلي. وهكذا إذا صدقت النوايا يكون لنا رئيس للجمهورية"