حزب الله: استهدفنا مستعمرة مرغليوت بلدة "هونين" اللبنانية المحتلة بعشرات صواريخ ‏‏الكاتيوشا

حزب الله: استهدفنا مستعمرة مرغليوت بلدة "هونين" اللبنانية المحتلة بعشرات صواريخ ‏‏الكاتيوشا

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي اطار الرد ‏‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‏‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مساء ‏يوم ‏الثلاثاء 23-04-‏‏2024 مستعمرة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‏‏الكاتيوشا.‏"