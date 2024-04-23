حزب الله: استهدفنا مستعمرة مرغليوت بلدة "هونين" اللبنانية المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
حزب الله: استهدفنا مستعمرة مرغليوت بلدة "هونين" اللبنانية المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي اطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الثلاثاء 23-04-2024 مستعمرة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ الكاتيوشا."