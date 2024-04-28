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جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك محاولات لضخ مسارين متناقضين للمرحلة المقبلة على المستويات الفلسطينية - الاميركية - الاسرائيلية وخلال ساعات ستتبلور الامور
جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك محاولات لضخ مسارين متناقضين للمرحلة المقبلة على المستويات الفلسطينية - الاميركية - الاسرائيلية وخلال ساعات ستتبلور الامور
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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق انفاق المطار بسبب تسرب المازوت
2024-04-28 | 01:41
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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق انفاق المطار بسبب تسرب المازوت
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