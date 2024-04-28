محمد عبيد لـ"الجديد": كان ينقص بيان لقاء معراب ان يتضمن عبارة انه "اذا كان على لبنان ان يلتزم بقرار الـ1701 فانه يجب ان يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل للالتزام بالقرار ووقف اعتداءاته "