بو حبيب بعد لقائه سيجورنيه: فرنسا قادرة على لعب دور قيادي متوسطي

قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد لقائه وزير خارحية فرنسا ستيفان دوجورنيه:

"نرحب بالمبادرة الفرنسية، وحرص فرنسا على سيادة واستقرار لبنان خاصة في جنوبه، ونتبادل الافكار لكيفية تحقيق هذه الاهداف" وأضاف "التطبيق الشامل والكامل للقرار ١٧٠١ يحقق الاستقرار المنشود، رحبنا بقرار فرنسا وشكرت نظيري الفرنسي على تصويت بلاده في مجلس الامن للإعتراف بفلسطين كعضو في الامم المتحدة".

كما أشار إلى أن فرنسا قادرة على لعب دور قيادي متوسطي، وأردف: "نعول على مساعدة فرنسا في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين لتغيير مقاربة الاتحاد الاوروبي لملف النزوح".