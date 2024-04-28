سيجورنيه: نرفض السيناريو الاسوأ جنوب لبنان ولا مصلحة لأحد أن يتوسع الصراع بين حزب الله و"اسرائيل" ومستمرون في دعم الجيش اللبناني ويجب أن يُطبق القرار 1701 كاملاً