سيجورنيه: التصعيد قائم وموجود جنوب لبنان ونأمل أن تصل محادثاتنا إلى اتفاق بين الاطراف ومستمرون بعملنا الدبلوماسي تفادياً لاشتعال المنطقة

جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك محاولات لضخ مسارين متناقضين للمرحلة المقبلة على المستويات الفلسطينية - الاميركية - الاسرائيلية وخلال ساعات ستتبلور الامور

جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك محاولات لضخ مسارين متناقضين للمرحلة المقبلة على المستويات الفلسطينية - الاميركية - الاسرائيلية وخلال ساعات ستتبلور الامور