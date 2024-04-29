النهار: اقتراحات الورقة الفرنسية عند بري في الساعات المقبلة .. وهذا ما قاله رئيس المجلس لسيجورنيه

وتمنى الوزير الفرنسي على رئيس المجلس ان يرد على مضمونها في وقت سريع. ورد عليه بري "عندما يصبح طرح مبادرتكم في حوزتي تتلقون الرد خلال ثلاثة ايام".

وردا على سؤال قال بري لـ "النهار" ان باريس تعمل بجدية لوقف الحرب من غزة الى جنوب لبنان. وهذا ما شددنا على تحقيقه." واستفاض رئيس المجلس في عرض للمعلومات التي قدمها لسيجورنيه عن حجم اضرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب. وقال له الثاني: "وصلني اكثر منها من اليونيفيل". وتناول الرجلان ايضا استحقاق انتخابات الرئاسة وكيفية التعاطي الدولي مع ملف النازحين السوريين في لبنان .