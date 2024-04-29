"الانباء" الكويتية | حزب الله ـ الاشتراكي والمزيد من التنسيق... وهذا ما تمت مناقشته في اللقاء الاخير

وبحسب المعلومات المتقاطعة بين الحزبين لصحيفة، فإن اللقاء الأخير بين الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووفد من حزب الله، ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا في كليمنصو، تركز على أمرين: جبهة الجنوب واحتمال توسيع الحرب، وملف النازحين السوريين بأبعاده الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

قدم جنبلاط للوفد الورقة التي يعمل عليها «التقدمي» وسيعرضها على بقية القوى السياسية، والتي يأمل التوصل من خلالها إلى وجهة نظر مشتركة بين اللبنانيين وموقف واحد من شأنه أن يدعم لبنان أمام المجتمع الدولي، قبل مؤتمر بروكسل الذي سيعقد نهاية شهر مايو المقبل.

وترتكز الورقة على ضرورة إجراء إحصاء دقيق لأعداد النازحين السوريين لاسيما الولادات، على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الحكومة السورية ومع المجتمع الدولي والجهات المانحة من أجل تحقيق تقدم يهدف إلى إعادتهم إلى مناطق آمنة في بلدهم وتقديم الحوافز لهم والتفكير في إقامة مناطق آمنة أو مخيمات داخل سورية، بالتوازي مع دعم الجيش والقوى الأمنية وتعزيز البنى التحتية المحلية وضبط الحدود.

ولفتت الصحيفة الى ان الوفد قرأ عناوين الورقة بشكل أولي تمهيدا لقراءة متأنية ورد الجواب عليها، ومن وجهة نظر التقدمي أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تدعم النزوح السوري وتعمل من أجل إبقاء النازحين في لبنان، آملا تحقيق ذلك بموازاة المسعى الذي يقوم به لبنان مع الاتحاد الأوروبي لوضع إطار عملي من شأنه أن يمنح لبنان المزيد من المساعدات الضرورية وإعطاء النازحين السوريين حوافز للعودة إلى بلادهم.

الى ذلك لم يخف جنبلاط خلال اللقاء قلقه من تفاقم التهديدات الإسرائيلية على الجبهة الجنوبية والحرب على غزة، وكان نقاش حول التطورات داخل قطاع غزة ووضع المقاومة الفلسطينية والخطط الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة والسيناريوهات المطروحة على الطاولة.

وفي هذا المجال وبعدما أشاد الحزب بمواقف الاشتراكي عموما، طمأنه إلى "وجود جهوزية عالية لدى المقاومة قادرة على الردع والمواجهة".