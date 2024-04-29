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محليات

كمين محكم لـ"المعلومات" يوقع بعصابة تزوّر معاملات ومستندات رسميّة

2024-04-29 | 03:23
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كمين محكم لـ&quot;المعلومات&quot; يوقع بعصابة تزوّر معاملات ومستندات رسميّة
كمين محكم لـ"المعلومات" يوقع بعصابة تزوّر معاملات ومستندات رسميّة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان انه "توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول أشخاص مجهولين يؤلّفون عصابة ويقومون بتزوير معاملات ومستندات رسميّة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، وهم كل من: خ. ع. (من مواليد العام ۱۹۷۹، لبناني) ب. د. (من مواليد العام ۱۹۷۳، لبناني) يوجد في حقّهما مذكرات توقيف بجرم تزوير واحتيال."
واضاف البيان انه "بتاريخ 18-4-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكم في محلّة البدّاوي.بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما أربعة أختام مزوّرة، مستندات ومعاملات رسمية مزوّرة، ومبلغ 800 دولار أميركي مزيّف.
وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما، بتواريخ سابقة، بتزوير بيانات قيد إفراديّة لبنانية لعائلات من الجنسيّة السّورية.
أجري المقتضى القانوني في حقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كمين محكم لـ"المعلومات" يوقع بعصابة تزوّر معاملات ومستندات رسميّة

محليات

قوى الأمن

عصابة

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