إجتماع في السراي بشأن ملف النزوح السوري.. وهذا ما تمّ بحثه
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وتم خلال الاجتماع البحث في التعاون بين لبنان والمفوضية وسبل معالجة القضايا المتصلة بملف النازحبن.
ويستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم الاثنين في السرايا وفدا من كتلة "الجمهورية القوية" في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري،