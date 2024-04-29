إجتماع في السراي بشأن ملف النزوح السوري.. وهذا ما تمّ بحثه



رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.