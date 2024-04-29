وزير الطاقة نعى ريتا شاهين: "ما بيروح الا الآدمي"

صدر عن وزير الطاقة وليد فياض البيان التالي:

"فقدنا اليوم في وزارة الطاقة والمياه مع غياب الإعلامية ريتا شاهين رفيقةً وصديقةً وأختاً خلوقةً دمثة الأخلاق كما فقد الجسم الإعلامي شخصاً متفانياً محبّاً لعمله ومتقناً له.

لقد كانت ريتا سنداً لكل موظفٍ في وزارة الطاقة والمياه ومستقِبلاً بشوشاً لكل مواطن وصاحب شكوى، تنشر الايجابية في أروقة الوزارة وتخفّف عن الجميع ضغوطات العمل عبر ابتسامتها ومواساتها.

اما على الصعيد المهني فقد رافقتنا ريتا في كل النشاطات والمؤتمرات المحلية والدولية، تحضيراً ومواكبةً ونشراً للأخبار ومتابعةً لأدق التفاصيل ولم تتغيّب يوماً عن مناسبة أكانت ضمن الدوام أو خارجه، معنا ومع الوزراء الخمسة الذين رافقتهم طيلة خمسة عشر عاماً من تواجدها في وزارة الطاقة كمستشارة إعلامية.

لكِ يا ريتا نقول "ما بيروح الا الآدمي" ولأهلك ولإبنك جان پول ولإبنتك شيمان ومحبينك نطلب الصبر والسلوان: المسيح قام".