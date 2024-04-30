نداء الوطن: الجماعة الاسلامية تعمدت الظهور المسلح في عكار

علمت صحيفة نداء الوطن، أنّ "مسؤولاً كبيراً في الجماعة الاسلامية طلب من المسؤول العسكري في الشمال مواكبة دفن القياديين يوم الأحد بأعلى درجات الظهور المسلح، وقام الأخير بابلاغ الجهات الأمنية الرسمية في المنطقة بأنّ الجماعة، ستتعمد الظهور المسلح خلافاً لقرارها السابق بالتشييع من دون مظاهر مسلحة".

