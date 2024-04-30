نداء الوطن: بري وميقاتي تبلغا مضمون الورقة الفرنسية

علمت صحيفة نداء الوطن، أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تبّلغ من ماغرو مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب بين إسرائيل وحزب الله"، كما تبلّغ المضمون رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وفي المعلومات، أنّ "الورقة الفرنسية هي من روحية المسعى الاميركي الذي سبق وقام به المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين، لكن بعض الأوساط الرسمية تعتبر ان المحاولة الفرنسية التي يقودها حالياً سيجورنيه ويتابعها اليوم في إسرائيل، من الصعب ان تصل الى أي مكان، ما دام الدور الأساسي على هذا الصعيد ما زال للأميركي، خصوصاً ان الوضع بالغ التعقيد على مستوى مفاوضات التهدئة، كما ذكرت هذه الأوساط".