الجمهورية: لا تعويل على أي مشروع سياسي غير منسق بشكل كامل مع الجانب الاميركي

قال مصدر ديبلوماسي غربي لصحيفة الجمهورية، إنه "لا يعوّل على أيّ مشروع لحل سياسي على جبهة جنوب لبنان، لا يبدو مُنسقاً بصورة كاملة مع الجانب الاميركي، وقد تبدو فرنسا راغبة في الحضور بفعالية وزخم على المسرح، وبلوغ حل، الا انها لا تملك أحادية القرار في هذا الامر، والجميع يعلم ان الولايات المتحدة هي أكثر المعنيين المباشرين ببلوغ هذا الحل وصياغة تسوية سياسية لوقف المواجهات القائمة".