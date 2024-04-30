قوى الامن توقف شخصاً في صيدا لهذا السبب!

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام شخص بعمليّات نصب واحتيال، وذلك من خلال إيهام أشخاص بقدرته على تأمين سفرهم إلى ألمانيا وسواها من دول أوروبا، عن طريق البحر أو الجوّ؛ لقاء تقاضي مبالغ ماليّة منهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، والتّواصل مع الضّحايا الذين تعرّضوا للنّصب، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هويّة المشتبه به، وهو: "ع. ح." (من مواليد عام 1973، فلسطيني)"، كاشفةً أنّ "على الأثر، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من استدراج الشّخص المطلوب من مدينة بيروت إلى مدينة صيدا، حيث كمنت له في محلّة الكورنيش البحري، وجرى الإطباق عليه وتوقيفه".



وأشارت الشّعبة إلى أنّه "تمّت إعادة جزء من المبالغ الّتي استولى عليها، إلى أصحابها، على أن يسدّد الباقي تِباعًا"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".