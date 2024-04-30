ابراهيم منيمنة : القوى الأمنــية مطالبة بتوضيح الظهور المـسلح للجماعة الاسلامية في عكار

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ‏‏قام مجاهدو ‏‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17 من مساء يوم الثلاثاء 30-4-‏‏‏2024، بنصب كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها".‏