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محليات

هتافات وأكثر.. ثورة طلابية لبنانية في الجامعات

2024-04-30 | 05:46
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هتافات وأكثر.. ثورة طلابية لبنانية في الجامعات

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بالفيديو - احتجاجات طلابية بالجامعة الأميركية في بيروت
الثورة الطلابية في لبنان.. هكذا بدا المشهد من الجامعات

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"التهاب الكبد الفيروسي الالفي" ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة
14:52

"التهاب الكبد الفيروسي الالفي" ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة

صدر عن وزارة الصحة: "تم ابلاغ الوزارة بتاريخ 23 نيسان 2024 من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي. وقد سُجّلت لتاريخه 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

14:52

"التهاب الكبد الفيروسي الالفي" ينتشر في البقاع الغربي... وبيان لوزارة الصحة

صدر عن وزارة الصحة: "تم ابلاغ الوزارة بتاريخ 23 نيسان 2024 من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي. وقد سُجّلت لتاريخه 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

الحزب الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالصواريخ
14:49

الحزب الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالصواريخ

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ‏‏قام مجاهدو ‏‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17 من مساء يوم الثلاثاء 30-4-‏‏‏2024، بنصب كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها".‏

14:49

الحزب الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالصواريخ

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ‏‏قام مجاهدو ‏‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17 من مساء يوم الثلاثاء 30-4-‏‏‏2024، بنصب كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها".‏

نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل
13:57

نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل

تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحادثة في بشارة الخوري حيث قضى 9 ضحايا اختناقا جراء الحريق الذي وقع داخل المطعم كما جرح شخصان.

13:57

نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل

تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحادثة في بشارة الخوري حيث قضى 9 ضحايا اختناقا جراء الحريق الذي وقع داخل المطعم كما جرح شخصان.

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