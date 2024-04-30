هتافات وأكثر.. ثورة طلابية لبنانية في الجامعات

صدر عن وزارة الصحة: "تم ابلاغ الوزارة بتاريخ 23 نيسان 2024 من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي. وقد سُجّلت لتاريخه 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.
صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17 من مساء يوم الثلاثاء 30-4-2024، بنصب كمين محكم ضد الية عسكرية اسرائيلية عند مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة حيث تم تدميرها واحتراقها بمن فيها".
تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحادثة في بشارة الخوري حيث قضى 9 ضحايا اختناقا جراء الحريق الذي وقع داخل المطعم كما جرح شخصان.