تظاهرات طلابية في بيروت دعماً لفلسطين ... وعلم "اسرائيل" يُحرق على أرض "اللبنانية_ الاميركية"

تحت عنوان "انتفاضة لأجل فلسطين" نظّمت الهيئات الطلابية والأندية الجامعية في جامعات بيروت تظاهرات ومسيرات طالبت من خلالها بالوقف الفوري للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وجنوب لبنان .

وطالب المحتجون بقطع العلاقات الاقتصادية والاستثمارات مع المؤسسات المتواطئة مع كيان الاحتلال ومقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال .

وتأتي التحرّكات في الجامعات ببيروت على وقع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية واتساع رقعتها دوليا حيث يحتج الطلاب لأجل غزة وتحرير فلسطين.

من الجامعة الأميركية اللبنانية... "لبيك يا فلسطين" 🇵🇸

🔽لمتابعة الفيديو pic.twitter.com/1LrJeoePHE — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 30, 2024

ففي الجامعة الاميركية في بيروت تظاهر الطلاب رافعين الشعارات المنددة بالاحتلال رافعين الاعلام الفلسطينية .

واطلق المحتجون الشعارات الداعمة لفلسطين واهالي غزة بوجه آلة القتل الاسرائيلية ، منددين بالتوطؤ الاميركي والدولي تجاه ما يجري من ابادة بحق الشعب الفلسطيني .

🔽 بالفيديو - الجامعة اللبنانية الأميركية تهتف "هيهات منّا الذلة"! pic.twitter.com/EUVXIiT1pD — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 30, 2024

ومن داخل حرم الجامعة اللبنانية الأميركية فرع بيروت رُفع العلم الفلسطيني وسط هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقام الطلاب باحراق العلمين الاسرائيلي والاميركي وصورة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وسط الحرم الجامعي هذا وعلقوا العلم الفلسطيني على الdrone التي كان يسيرها أحد الطلاب لتوثيق التحرك .

هتافات وأكثر.. ثورة طلابية لبنانية في الجامعات | ▶️ للمتابعة مباشرة: @Jacintheantar https://t.co/wJPGyL0uqV — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 30, 2024

وشدد الطلاب على أن الهدف الاساسي من تحركهم اليوم هو لمطالبة الجامعة بانهاء أيه علاقة اقتصادية مع الشركات أو المؤسسات المتواطئة مع الاحتلال الاسرائيلي.

كما نظم طلاب الجامعة اللبنانية الدولية LIU كسائر طلاب لبنان وقفة احتجاجية نصرة لغزة داخل حرم الجامعة ركّزت مطالبهم على ضرورة تحقيق العدالة بحقّ اهل غزة.

ونظّم طلاب جامعة المدينة وشباب الكرامة وقفةً تضامنية في حرمِ الجامعة تحت شعار نصرةً لفلسطين ودعماً لصمود اهل غزة ومن اجل القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامه.

وشاركت في التحرك وفودٌ طلابية من الفصائل الفلسطينية وممثلٌ عن حركة حماس في الشمال وعددٌ من الفعاليات.