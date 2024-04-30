"عدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق"... الحلبي : الغاء الاختبار الموحد هذا العام واعتماد العلامات المدرسية للشهادة المتوسطة

وأكد أن "امتحانات الشهادة الثانوية ستحصل ضمن برنامج يراعي تلامذة الجنوب مع مواد اختيارية وأخرى إلزامية"، مشددا على "عدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق".كما قال وزير التربية: " قررنا عدم اجراء الاختبار الموحد هذا العام وبالتالي اعتماد العلامات المدرسية للنجاح والرسوب في الشهادة المتوسطة".وعن التعليم المهني، قال: " قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وامتحان الدخول إلى السنة الاولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة".