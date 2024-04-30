الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

لبنان القوي: نرفض اي تفلّت للسلاح في لبنان

2024-04-30 | 13:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنان القوي: نرفض اي تفلّت للسلاح في لبنان
لبنان القوي: نرفض اي تفلّت للسلاح في لبنان

عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر البيان الآتي:

1 – يتابع التكتل المساعي القائمة لوقف اطلاق النار في غزّة ويدعو في المقابل الى اقرار وقف لاطلاق النار في الجنوب انسجاماً مع موقف التكتل بفصل الجنوب عن غزّة وعدم السماح لانطلاق أي اعمال عسكرية منه. 

2 – يدعو التكتل إلى فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب الدائرة والذهاب الى اعتماد كل الوسائل المتاحة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية سواء بالتوافق او بالانتخاب. 

3 – يرفض التكتل اي تفلّت للسلاح في لبنان من اي جهة اتى. 

4 – يأسف التكتل لعدم الأخذ باقتراحاته في جلسة التمديد للبلديات ويعلن انه سيتقدّم باقتراح قانون بهذا الخصوص ويتشاور بشأنه مع الكتل المؤيّدة له. 

5 – يطالب التكتل رئيس لجنة الادارة والعدل بأن يضع على جدول اعماله القانون الذي تقدّم به التكتل عام 2018 بشأن ضبط حركة الدخول والخروج للنازحين، ويدعو اللجان النيابية لإقرار كل اقتراحات القوانين التي تقدّم بها التكتل لحل أزمة النازحين السوريين بهدف تسريع عودتهم الى بلادهم.
لبنان القوي: نرفض اي تفلّت للسلاح في لبنان

محليات

لبنان القوي

جبران باسيل

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-4-2024
مراسل الجديد: الطيران الحربي يستهدف بالغارات على دفعتين وادي العصافير في بلدة الخيام

اقرأ ايضا في محليات

"الجمهورية": دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع
01:35

"الجمهورية": دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع


أكّدت أوساط "الحزب التقدميّ الإشتراكيّ" لصحيفة "الجمهورية" أنّه "لم يكن وارداً لديه أن يشارك في لقاء معراب بأي شكل، وذلك على قاعدة رفضه المساهمة في إنتاج مشهد إنقسامي نافر، في ظل مرحلة استثنائية لا تتحمّل ترف الإصطفاف الحاد".

01:35

"الجمهورية": دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع


أكّدت أوساط "الحزب التقدميّ الإشتراكيّ" لصحيفة "الجمهورية" أنّه "لم يكن وارداً لديه أن يشارك في لقاء معراب بأي شكل، وذلك على قاعدة رفضه المساهمة في إنتاج مشهد إنقسامي نافر، في ظل مرحلة استثنائية لا تتحمّل ترف الإصطفاف الحاد".

الجمهورية: مقاربات أميركية لوضع المنطقة.. ماذا عن مصير المسيحيين؟
01:23

الجمهورية: مقاربات أميركية لوضع المنطقة.. ماذا عن مصير المسيحيين؟

أكّدت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" وجود "تخوّف أميركيّ من أن يفلت زمام الامور في الشرق الاوسط من يد أميركا".

01:23

الجمهورية: مقاربات أميركية لوضع المنطقة.. ماذا عن مصير المسيحيين؟

أكّدت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" وجود "تخوّف أميركيّ من أن يفلت زمام الامور في الشرق الاوسط من يد أميركا".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024