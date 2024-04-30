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محليات

نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل

2024-04-30 | 13:57
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نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل
نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل

تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحادثة في بشارة الخوري حيث قضى 9 ضحايا اختناقا جراء الحريق الذي وقع داخل المطعم كما جرح شخصان.


وشدد نصار، من بشارة الخوري، على وجوب الاسراع بالتحقيق لكشف خلفيات الحريق والمقصرين وقال نصار : كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل .
كما توجه نصار باحر التعازي لعوائل الضحايا متمنيا الشفاء للجرحى ، كما اثنى على عمل فوج اطقاء بيروت الذي تحرك سريعا عقب الحادثة شاكرا اياهم على جهودهم التي "لا بد من تقديرها" في اصعب ظروف تمر بها البلاد.

وختم نصار واصفا الحادثة بالمفجعة والتي تعيد الى الواجهة وجوب التشدد بالتزام شروط السلامة العامة.
نصار من بشارة الخوري: كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل

محليات

وزير السياحة

وليد نصار

بشارة الخوري

لبنان

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