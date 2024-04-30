توقيف صاحب مطعم "Pizza Secrets" ومسؤول فيه رهن التحقيق

وكان القاضي حماده انتقل إلى مكان الحادث وأجرى معاينة ميدانية في حضور محافظ بيروت مروان عبود.

وبحسب معلومات أولية، وُجِد في المطعم المنشأ حديثاً منذ حوالي ثلاثة أشهر أربعة قوارير غاز وجرى تسرب غاز ادى الى اندلاع في المطبخ ليتمدّد إلى أرجائه.

وتمكّن أحد العاملين في المطبخ من النجاة بنفسه لوجوده في الخارج، في حين لم يتمكّن سائر العاملين من الهرب من المطبخ بسب لهب النيران فتراجعوا وصولاً إلى غرفة تحت المطعم وتابعة له إلّا أنّهم قضوا اختناقاً.

ويتناول التحقيق مع الموظفين في المطعم إن كانت إجراءات السلامة متّخذة في المطعم أو ثمة خللاً في تدابير اتخاذها ووجود مخرج طوارئ، وإن كان المطعم مرخّصاً أم لا.

وتضيف المعطيات الأولية أنّ المحافظ سمح بوجود قارورة غاز واحدة في المطعم. وتشير تقديرات أولية أنّ تسرّباً حصل من القوارير الموجودة أدّى إلى اندلاع الحريق وامتداده.