بلال عبد الله لـ"الشرق الأوسط": لا قطيعة مع "القوات".. ولكن!

قال عضو كتلة "الإشتراكي" النائب بلال عبد الله، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إنّ "لا قطيعة مع حزب "القوات اللبنانية" إنما إختلاف في مقاربة بعض القضايا.. هناك تمايز في مقاربة بعض الملفات في ما بيننا، أبرزها في الوقت الحالي مقاربة الوضع في جنوب لبنان والقرار 1701 والملفات الدستورية المرتبطة بعمل الحكومة ومجلس النواب، ولكن هناك تقاطعاً أيضاً بملفات أخرى".