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محليات

بلال عبد الله لـ"الشرق الأوسط": لا قطيعة مع "القوات".. ولكن!

2024-05-02 | 01:20
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بلال عبد الله لـ&quot;الشرق الأوسط&quot;: لا قطيعة مع &quot;القوات&quot;.. ولكن!
بلال عبد الله لـ"الشرق الأوسط": لا قطيعة مع "القوات".. ولكن!

قال عضو كتلة "الإشتراكي" النائب بلال عبد الله، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إنّ "لا قطيعة مع حزب "القوات اللبنانية" إنما إختلاف في مقاربة بعض القضايا.. هناك تمايز في مقاربة بعض الملفات في ما بيننا، أبرزها في الوقت الحالي مقاربة الوضع في جنوب لبنان والقرار 1701 والملفات الدستورية المرتبطة بعمل الحكومة ومجلس النواب، ولكن هناك تقاطعاً أيضاً بملفات أخرى".

وأضاف: "هذا البلد محكوم بالحوار ولا يحتمل المواقف ذات السقوف العالية والتطرف في بعضها، وبالتالي فإن موقعنا في الموقع الوسطي يجعلنا حكماً متمايزين مع هذا التوجه".
وعن مصير التقاطع في ملف الانتخابات الرئاسية، لفت عبد الله إلى أنه "لا تبدل في الموقف حتى الآن وهو يبقى مرهوناً بمسار الأمور وبدعوة رئيس البرلمان إلى جلسة لانتخاب رئيس".
 
بلال عبد الله لـ"الشرق الأوسط": لا قطيعة مع "القوات".. ولكن!

محليات

بلال عبد الله

الشرق الأوسط

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