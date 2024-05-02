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محليات

الرئيس القبرصي يعلن عن رزمة دعم شاملة للبنان: هذا اليوم "تاريخي"

2024-05-02 | 05:15
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الرئيس القبرصي يعلن عن رزمة دعم شاملة للبنان: هذا اليوم &quot;تاريخي&quot;
الرئيس القبرصي يعلن عن رزمة دعم شاملة للبنان: هذا اليوم "تاريخي"

تحدّث الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، شاكراً ميقاتي على حفاوة الإستقبال، واصفاً هذا اليوم بـ"التاريخي"، وأضاف: "نحن نقوم اليوم بخطوة مهمة من أجل شعب لبنان كي نعالج بشكل أفضل التحديات المشتركة".

وأضاف: "نتفهم بشكل عميق المشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان والأزمة طويلة الأمد في سوريا قد ضخّمت العواقب السلبية على لبنان وشعبه".
وتابع: "نتفهم أن لبنان تحمل أزمة النازحين على مدى 12 عاماً وقد انعكس ذلك على اقتصاده بشكل أساسيّ".
وأكمل: "علينا البحث عن حلول سريعة في ملف النازحين السوريين، كما يجب تعزيز العمل مع شركائنا لبحث مسألة العودة الطوعية للسوريين من لبنان".
وأعلن الرئيس القبرصي عن رزمة دعم شاملة للبنان وهي تشمل مساعدة لبرامج دعم متعددة ولدعم مكافحة التهريب وحماية الحدود والإدارة، مؤكداً أهمية أمن واستقرار لبنان.
الرئيس القبرصي يعلن عن رزمة دعم شاملة للبنان: هذا اليوم "تاريخي"

محليات

قبرص

نيكوس خريستودوليدس

نجيب ميقاتي

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