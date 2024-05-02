الرئيس القبرصي يعلن عن رزمة دعم شاملة للبنان: هذا اليوم "تاريخي"

تحدّث الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، شاكراً ميقاتي على حفاوة الإستقبال، واصفاً هذا اليوم بـ"التاريخي"، وأضاف: "نحن نقوم اليوم بخطوة مهمة من أجل شعب لبنان كي نعالج بشكل أفضل التحديات المشتركة".