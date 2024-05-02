بري دعا لتواصل سائر الافرقاء المعنيين بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية

شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، لأوروبا مساهمتها ومشاركتها في إطار قوات اليونيفل في البر والبحر مقدراً لرئيسة المفوضية الاوروبية أرسولا فاندر لاين ولرئيس جمهورية قبرص زيارتهما العملية التي تتسم بأهمية كبرى في هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة، مشدداً أمام ضيفيه بأن لبنان لا يريد الحرب وهو منذ لحظة بدء العدوان عليه لا يزال ملتزماً بقواعد الإشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها مستهدفة عمق لبنان وقراه وبلداته الحدودية الجنوبية واسرائيل لم توفر في عدوانها المدنيين والاعلاميين والمساحات الزراعية وسيارات الاسعاف مستخدمة أسلحة محرمة دولياً.

