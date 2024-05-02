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محليات

بري دعا لتواصل سائر الافرقاء المعنيين بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية

2024-05-02 | 09:39
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بري دعا لتواصل سائر الافرقاء المعنيين بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية
بري دعا لتواصل سائر الافرقاء المعنيين بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية

شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، لأوروبا مساهمتها ومشاركتها في إطار قوات اليونيفل في البر والبحر مقدراً لرئيسة المفوضية الاوروبية أرسولا فاندر لاين ولرئيس جمهورية قبرص زيارتهما العملية التي تتسم بأهمية كبرى في هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة، مشدداً أمام ضيفيه بأن لبنان لا يريد الحرب وهو منذ لحظة بدء العدوان عليه لا يزال ملتزماً بقواعد الإشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها مستهدفة عمق لبنان وقراه وبلداته الحدودية الجنوبية واسرائيل لم توفر في عدوانها المدنيين والاعلاميين والمساحات الزراعية وسيارات الاسعاف مستخدمة أسلحة محرمة دولياً.

وأكد بري ان لبنان بإنتظار نجاح المساعي الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة والذي حتماً سينعكس على لبنان والمنطقة وسيكون عندها جاهزاً لمتابعة المباحثات حول تطبيق القرار الأممي رقم 1701، الذي كان لبنان ولا يزال ملتزماً ومتمسكاً به.

وأثار بري أيضاً أهمية دور الأونروا مطالباً الدول التي أوقفت تمويلها للمنظمة بإعادة النظر بقرارها نظراً لأهمية الدور الذي تؤديه تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وحول النازحين السوريين أعتبر بري ان اللقاء اليوم كان عملياً بإمتياز مقترحاً تشكيل لجنة بين لبنان والإتحاد الاوروبي لمتابعة الزيارة والإجتماعات التي واكبتها، وقد لاقى الإقتراح ترحيباً من رئيسة المفوضية الاوروبية.

وجدد التأكيد على أهمية التواصل من سائر الأطراف المعنية بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية التي بات حضورها على معظم أراضيها.
بري دعا لتواصل سائر الافرقاء المعنيين بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية

محليات

نبيه بري

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أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث تلفزيوني أنّ "حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي غير مشروطة، وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً، إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية، اضافة الى زيادة العديد والعتاد".

14:47

ميقاتي: حزمة المليار يورو غير مشروطة وهي للبنان واللبنانيين وكل مقيم سوري غير شرعي سيرحل

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث تلفزيوني أنّ "حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي غير مشروطة، وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً، إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية، اضافة الى زيادة العديد والعتاد".

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