كرامي : العصابات اصبحت في بيوتنا تصطاد ابناءنا بسهولة من خلال تطبيقات وسائل التواصل وغيرها

قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح له : "كي لا توصف بانها رشوة !.. بامكان الاتحاد الاوروبي ايداع المليار يورو الصندوق الائتماني الذي انشأ في البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والامم المتحدة في اطار المجموعة الدولية لدعم لبنان ISG التي اطلقت في ٢٥ ايلول ٢٠١٣. مع الاشارة ان هدف هذا الصندوق تلقي هبات الدول المانحة لتعويض الاضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني والبنى التحتية والقطاعات الخدماتية من جراء الازمة السورية والتي قدرت في حينه بمبلغ ٧ مليار دولار ونصف حتى ايلول من تلك السنة، و على هذا الاساس يمكن اعتبار هذه الهبة جزء بسيط من هذه الاضرار ".