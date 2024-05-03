في صحف اليوم| نص المقترح الفرنسي للترتيبات الأمنية بين "اسرائيل" ولبنان

محمد عبيد لـ"الجديد": حتى اليوم لا نتجه الى مواجهة شاملة وواسعة قد تكون حرباً كبرى بين لبنان وكيان العدو الاسرائيلي ولكن كل الامور مرهونة بتطورات الميدان