باسيل : الاتحاد الاوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للنازحين السوريين "بدّو ينقّطها تنقيط" وبدّو يشغّلنا حرس حدود وحماية لاراضيه

مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي أطلق صاروخين من مسيرة بإتجاه إحدى الآليات على طريق بنت جبيل - كونين دون أن يصيبها ما أدى الى تضرّر سيارة مركونة الى جانب الطريق