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باسيل : الاتحاد الاوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للنازحين السوريين "بدّو ينقّطها تنقيط" وبدّو يشغّلنا حرس حدود وحماية لاراضيه
2024-05-04 | 04:56
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باسيل : الاتحاد الاوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للنازحين السوريين "بدّو ينقّطها تنقيط" وبدّو يشغّلنا حرس حدود وحماية لاراضيه
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باسيل : الاتحاد الاوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للنازحين السوريين "بدّو ينقّطها تنقيط" وبدّو يشغّلنا حرس حدود وحماية لاراضيه
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بالفيديو - باسيل: "بدل المليار مليارات.. إفتحوا البحر وشوفوا"
باسيل : الاتحاد الاوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للنازحين السوريين "بدّو ينقّطها تنقيط" وبدّو يشغّلنا حرس حدود وحماية لاراضيه
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