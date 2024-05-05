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محليات

قصف مدفعي مركّز ونيران رشاشة ثقيلة.. العدو يواصل إعتداءاته على الجنوب

2024-05-05 | 02:26
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قصف مدفعي مركّز ونيران رشاشة ثقيلة.. العدو يواصل إعتداءاته على الجنوب
قصف مدفعي مركّز ونيران رشاشة ثقيلة.. العدو يواصل إعتداءاته على الجنوب


أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي، أغار قرابة الـ 12 من منتصف الليل الفائت على اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي مركز طال محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

كما حلق الطيران الحربي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط مطلقا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق. 
وفجر هذا اليوم اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الاوسط.
 
قصف مدفعي مركّز ونيران رشاشة ثقيلة.. العدو يواصل إعتداءاته على الجنوب

محليات

جنوب لبنان

الحدود الجنوبية

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