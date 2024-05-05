غادة أيوب: حرب المساندة لن تنتهي سوى بتطبيق القرار 1701 سواء بالديبلوماسية أم بالقوة

كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "إكس":