قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه به بالاعتداء على قاصرين

وجاء في بيان قوى الامن الداخلي ما يلي:

"تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة للمشتبه به ب.ن. والذي تبين بحسب اعترافات القاصرين الضحايا والموقوفين، أنه قد تعدّى جنسياً على العديد من القاصرين، ومنهم مَن هو لا يزال مجهول الهوية.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من كل ضحيه تعدى عليها المشتبه به المذكور، التواصل فوراً مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيه على الرقم 01/293293 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علماً أن البيانات المتعلقة بالضحايا تبقى سرية للغاية، وسيتم التنسيق مع قاضي الاحداث المختص لمتابعة أي ضحية ضمن الأطر التي يفرضها القانون".