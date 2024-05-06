رعد: نصرنا على العدو سيكون تاريخيًا ومفصليًا

واضاف رعد خلال احتفال أقامه حزب الله للشهيد الجريح محمد علي عباس في مجمع سيد الشهداء في بلدة عربصاليم : " نحن نقدم نموذج التفاني من اجل حفظ الوطن وحفظ الانسان ونقدم المجاهدين الذين يتمتعون بأرقى المواصفات الاخلاقية والانسانية الذين لا يستهدفون مدنيا ولا يجهزون على جريح ولا يلاقون الا العدو الذي يستهدف كل الوجود الانساني. بينما العدو الذي نواجهه يقدم ابشع صورة للانسان المتوحش ".

وقال رعد "هذا العدو ينهي الحرب او لا ينهيها سيان بالنسبة للمقاومين هذا العدو لم يعد يستطع ان يزيد شيئا على ما فعله من توحش حتى ولو دخل الى رفح او ارتكب المزيد من المجازر فليس بعد التوحش توحش فهو منتهى الخيبة والفشل الأنساني وأما ان ينتصر فهذا أصبح بعيداً جداً عليه الآن اصبح في مرحلة تخفيف الخذلان والانتكاسة واحتواء المفاعيل السلبية التي نجمت بفعل افتضاح صورته الحقيقية وعدوانه "

وختم "طالما كانت المواجهة مع هذا العدو في هذه المرحلة كانت مواجهة تاريخية ومفصلية فتأكدوا بأن نصركم على هذا العدو تاريخياً ومفصلياً ايضاً ."