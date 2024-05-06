بالفيديو - الغارات الاسرائيلية التي استهدفت منذ قليل أطراف اللويزة وعرمتى ومنطقة عقماتا الحرجية في مرتفعات الريحان

مدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف أبو الهول لـ #الجديد : حماس تمسك العصا من المنتصف فهي لا ترفض المبادرة لكن لها بعض الطلبات وبالتالي المبادرة لم تنهار ومصر تحاول اقناع حماس بالهدنة