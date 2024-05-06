بالفيديو - الغارات الاسرائيلية التي استهدفت منذ قليل أطراف اللويزة وعرمتى ومنطقة عقماتا الحرجية في مرتفعات الريحان

الغارات الاسرائيلية التي استهدفت منذ قليل أطراف اللويزة وعرمتى ومنطقة عقماتا الحرجية في مرتفعات الريحان pic.twitter.com/eWVIK5bYGI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 6, 2024
الغارات الاسرائيلية التي استهدفت منذ قليل أطراف اللويزة وعرمتى ومنطقة عقماتا الحرجية في مرتفعات الريحان pic.twitter.com/eWVIK5bYGI
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تعرّض طّفل لبنانيّ لـ3 طعنات داخل ملعب لكرة السّلّة عند محلة تحويطة النهر في فرن الشباك من قبل ثلاثة أطفال من التابعيّة السوريّة، تتراوحُ أعمارهم بين الـ13 والـ15 عاماً.