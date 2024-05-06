ميقاتي: الذين انتقدوا هبة المليار اساؤوا فهمها وتفسيرها ولا يوجد أي تعهد من قبلنا في ما يخص السوريين

كرر الرئيس نجيب ميقاتي استغرابه للحملة التي تعرض لها بفعل هبة المليار التي قدمتها المفوضية الأوروبية للبنان بعد ان اسيء فهمها من قبل أصحاب الحملة الذين صوروها على أنها "رشوة" لإبقاء النازحين السوريين عندنا، فيما الصحيح انها حصرا للبنان لمساعدته على التخفيف من الازمات المختلفة التي يعاني منها.