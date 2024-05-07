"التقدمي" : لمحاسبة حكومة الاحتلال على تماديها في ارتكاب جرائم الحرب

واضاف البيان : "إذ يجدد الحزب التقدمي الإشتراكي إدانته وشجبه لهذا العدوان اللاإنساني، يستنكر الصمت الحاصل حيال التدمير الممنهج لقطاع غزة من شماله إلى جنوبه وتهجير أبنائه"، مكررا "الدعوة والمطالبة بتحركات فاعلة مُنتجة من الدول المعنية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وبالتالي وقف هذه الحرب التدميرية بحقّ البشر والحجر، وفي الوقت نفسه إيصال كل أنواع الإغاثة والدعم المباشر المعيشي والصحي لأهالي قطاع غزة، ولجم حكومة الاحتلال عن تماديها في ارتكاب جرائم الحرب ومحاسبتها على ذلك".