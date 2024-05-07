الخبير العسكري واصف عريقات من رام الله لـ #هنا_بيروت : اجتياح رفح هو ردة فعل نتنياهو اليائس المربك وقد اقدم على ذلك بعد اعلان حماس الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار